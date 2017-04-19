端午連假台金線加班機 21日上午8時開放訂位

端午連假台金線增開6架次加班機，21日上午8時起受理訂位。（李金生攝 ）

端午連假將加開台金線班機6架次，提供488個座位數，21日（週五）上午8時起受理電話訂位及網路訂位、購票。

縣府指出，依據目前訂位情況，以5月27日台灣往金門、5月30日金門往台灣的機位需求較高，經民航局協調航空公司後，規畫增開金門航線6架次，提供488個座位數，詳細航班資訊可洽詢各航空公司查詢。

縣府提醒訂位旅客注意，端午節連假將比照實施「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。限制期間為尖峰時段5月26日至28日台灣出發至金門方向，以及5月29日至31日金門出發回台灣方向的機票。

訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

(中時)