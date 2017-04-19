端午連假台金線加班機 21日上午8時開放訂位
端午連假將加開台金線班機6架次，提供488個座位數，21日（週五）上午8時起受理電話訂位及網路訂位、購票。
縣府指出，依據目前訂位情況，以5月27日台灣往金門、5月30日金門往台灣的機位需求較高，經民航局協調航空公司後，規畫增開金門航線6架次，提供488個座位數，詳細航班資訊可洽詢各航空公司查詢。
縣府提醒訂位旅客注意，端午節連假將比照實施「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。限制期間為尖峰時段5月26日至28日台灣出發至金門方向，以及5月29日至31日金門出發回台灣方向的機票。
訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。