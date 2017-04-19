上山看夜景逞獸慾未遂 狼判1年8月

43歲的鄭姓男子，去年9月3日晚間11時，開車載女性友人到陽明山小油坑，突然間色慾薰心，強脫被害女子外褲，意圖性侵，所幸被駭女子極力抗拒，用手拍打鄭男頭部，逃離轎車後座。鄭擔心行徑曝光才收斂色心，載送女子下山，但法官認為，鄭男並非自己良心發現，中斷犯罪行為，並不符合免除其刑的條件，而屬於「障礙未遂」，判決有期徒刑1年8月。

案發當天，鄭男開車載被害女子上山，趁被害女子在轎車後座休息，先強吻、再撫摸，接著強脫被害女子外褲、內褲，甚至自行解開褲頭，嚇得女子不斷拍打鄭男頭部，趁隙打開車門逃出。

判決指出，鄭男所為已經超過猥褻，因女子反抗激烈未能繼續，但律師辯護說，屬於性交未遂，希望法官能免除其刑或減刑；法官認為，鄭男客觀上已經著手性交，僅因反抗才中斷犯行，只能夠減刑

鄭男案發後還用Line發訊給女子，「你的朋友我每一個都會查，查到那個男的一定會被我殺，叫我竹聯幫的兄弟來教會他」、「不要把事情鬧大，你這樣後果自行負責」。嚇得被害女子到警局報案，法院再依恐嚇罪，判決有期徒刑4月，緩刑3年，期間交付保護管束，並不得再聯絡被害女子。

(中時)