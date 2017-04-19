上山看夜景逞獸慾未遂 狼判1年8月
43歲的鄭姓男子，去年9月3日晚間11時，開車載女性友人到陽明山小油坑，突然間色慾薰心，強脫被害女子外褲，意圖性侵，所幸被駭女子極力抗拒，用手拍打鄭男頭部，逃離轎車後座。鄭擔心行徑曝光才收斂色心，載送女子下山，但法官認為，鄭男並非自己良心發現，中斷犯罪行為，並不符合免除其刑的條件，而屬於「障礙未遂」，判決有期徒刑1年8月。
案發當天，鄭男開車載被害女子上山，趁被害女子在轎車後座休息，先強吻、再撫摸，接著強脫被害女子外褲、內褲，甚至自行解開褲頭，嚇得女子不斷拍打鄭男頭部，趁隙打開車門逃出。
判決指出，鄭男所為已經超過猥褻，因女子反抗激烈未能繼續，但律師辯護說，屬於性交未遂，希望法官能免除其刑或減刑；法官認為，鄭男客觀上已經著手性交，僅因反抗才中斷犯行，只能夠減刑
鄭男案發後還用Line發訊給女子，「你的朋友我每一個都會查，查到那個男的一定會被我殺，叫我竹聯幫的兄弟來教會他」、「不要把事情鬧大，你這樣後果自行負責」。嚇得被害女子到警局報案，法院再依恐嚇罪，判決有期徒刑4月，緩刑3年，期間交付保護管束，並不得再聯絡被害女子。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。