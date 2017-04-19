毒販藏匿山區養狗避追查 警方伏狗後一舉逮人

有14項毒品前科的楊姓男子，平日在台南地區販毒，機車上總載著自己豢養的大型犬掩護，偶爾在老家大內山區出沒，若遇警察上門，就放狗追人，自己再找空檔繞山區小路逃竄，相當狡猾，新化分局組成專案小組追查，連日來埋伏在他居處，趁他要出門時，先將惡犬制伏，再把楊男撂倒，在身上及屋內起出分裝成19包的海洛因4.03公克、吸毒工具、販毒所得3500等，訊後移送法辦。

警方調查，綽號「臭嘴文」的楊姓男子，以販售台南地區最高檔毒品為噱頭，以1小包1000到3000元不等的價格販毒，大多選在7-11前交貨，強調自己也是24小時營業不打烊，前科累累，大半輩子都在牢獄中度過，但不思悔改，還常嗆聲若遇警方圍捕，就要拚個輸贏。

但楊男每每遇到警方追查，總是「放狗咬人」，自己落跑第一，新化警方經長期監控並掌握事證後，昨天前往楊男在大內住處埋伏，果然看到狗兒守在家門前，眾人不動聲色，待楊男一出現，兵分兩路，先制伏狗兒，楊男失了靠山，也只好乖乖就逮。

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(中時)