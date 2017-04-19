銀髮達人開課啦！教你DIY艾草粄品嚐古早味

擁有幸福味道的美食達人－鄧月娥老師，具有２０年以上教學經驗！（陳世宗翻攝）

鄧月娥老師將一步步教學，帶領民眾製作艾草粄。（陳世宗翻攝）

台中市政府社會局培訓銀髮達人，透過記錄、展出、教學，保留長輩的生活智慧與精湛技藝。20日將邀請擁有20年經驗的「客家米食達人」鄧月娥老師，在台中市台灣民俗文物館教民眾製作草仔粿，邀請民眾踴躍參與。

社會局指出，該局為保留長輩的生活智慧與技藝，104年10月委託向上文教基金會開設「銀髮生活達人館」，邀請具有專長的銀髮賢拜，培訓成為「銀髮生活達人」，在館內甚至到各社區開班授課、傳承技藝。

社會局長呂建德說，時值艾草盛產的時節，該局明日上午9時30分在台灣民俗文物館辦理「古早味傳統美食手作課-健康艾草粄DIY」活動，邀請客家米食達人鄧月娥授課，帶領民眾親手製作客家艾草粄(草仔粿)這項廣受歡迎的傳統米食。

艾草粄或稱草仔粿，是先民摘取春天新生的艾草嫩葉，搗碎揉入米皮中，蒸熟後便多了自然的清香。帶有纖維的細碎艾草在揉入米糰後，使米皮更容易消化。其中的草酸也是一種天然鹼，可以減緩米食酸敗變質，民俗上有吃了可保佑子孫有財又平安的說法，是先民展現生活智慧的米食。

社會局說，具有20年經驗的鄧月娥老師是客家銀髮達人料理米食高手，她不僅承襲上一代的好手藝，擅長製作各式傳統米食，發揮創意研發創新，為傳統美食增添新風采，展現不同的樣貌。社會局表示未來將結合閩式米食做法，讓年輕一輩也了解閩式和客式的米食風味。活動訊息可洽「台灣民俗文物館」或上「台中市銀髮生活達人」粉絲頁。

(中時)