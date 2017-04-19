廣州小學改裝廢棄巴士成戶外圖書館

廣州市荔灣區海中小學漂流書吧正式開放，由中型巴士改造而成的戶外讀書空間將全天候對學生開放，學生們可隨時到書吧內看書；此外，也期望拓展學生的閱讀空間，讓孩子們愛上閱讀。

海中小學相關負責人表示，為拓展學生的自主閱讀空間，讓學生愛上閱讀，學校自去年底構思以汽車為造型的漂流書吧項目，讓同學們不再拘泥於圖書館、閱讀室和教室，從室內走向室外，與綠葉花香作伴，享受自由閱讀的樂趣。

目前漂流書吧全天開放，採取「無人監督、隨意取閱」的閱讀方式，學生無須辦理任何手續，可自行閱讀，但書籍不得帶走，離開時必須放回原處。

為了滿足學生的閱讀需求，書吧添置近500冊圖書，同時放置了4張別緻的小桌，還安裝一台空調。

除了流動書吧外，學校更開設「流動圖書館」作為書吧的延伸；而流動圖書館的書籍全都由學生提供，全校同學會先將自己的書，放在流動圖書館，然後再拿走一本自己有興趣的書，以此增加圖書的流動性。

(旺報)