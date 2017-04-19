酒駕再犯專班　體驗震撼教育

新竹監理所開辦的「酒駕再犯專班」，19日前進創世基金會新竹分院，體驗植物人專屬的立式輪椅。（郭芝函攝／圖非當事人）

鑒於酒駕肇事事故頻傳，新竹區監理所18、19日辦理「酒駕再犯專班」講習，課程包括交通法規、案例分享等，也首次到創世基金會進行「震撼」生命教育，體驗立式輪椅，感受不能自由行走的不便，警惕自己恐因酒後駕車，毀了當事人及其家庭。

因應公路總局修正《道路交通安全講習辦法》規定，因此「酒駕再犯專班」上課時數從6小時延長至12小時，包含交通法令與安全駕駛、肇事預防與處理與肇事逃逸的法律責任、酒駕生命教育、酒駕實地教育、戒酒案例分享、酒精對人體健康之心理及醫學分析、酒癮預防與治療及問卷調查等課程，強化道安駕駛知識。

19日前進創世基金會，首度增加震撼生命教育，體驗植物人專屬的立式輪椅、被約束的不自由感，有3次酒駕紀錄的陳姓學員說，「再也不敢了啦！」，人們酒後通常心存僥倖，獨自駕車回家，若發生事故，等於傷害2個家庭，呼籲大家喝酒不開車，要喝酒就叫計程車，或請家人接送，尊重他人也尊重自己。

新竹區監理所長林翠蓉說，由於酒駕累犯人數不多，到達一定程度才會開班，1年約3至4班次，若沒正當理由不到課，將會處1800元罰鍰，經通知6個月內再不出席，則吊扣駕照6個月，呼籲收到講習單的學員按時到訓。

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(中時)