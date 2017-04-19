年改抗爭 柯p被k林欽榮跌到拒馬上

台北市副市長林欽榮出席議會國民黨團便當會大家關心他在群眾現場受傷。（王超群攝）

台北市長柯文哲19日赴立法院爭取前瞻計畫，傳出遭到圍城的民眾打，柯文哲稍後在市議會國民黨團便當會時說，他「被打幾拳」，但語氣一轉他又說，「上次是跌倒，現在起床還會痛」，議員又關心副市長林欽榮傳出受傷，林連說「還好，還好」，他表示，自己是跌到拒馬上才受傷。

議員陳重文說，是否柯文哲的人身安全有疑慮，這樣的維安系統是否足以保護市長？大家又開玩笑說，一不小心，市警局長邱豐光的烏紗帽會不保。

市警局長邱豐光回應記者詢問時說，0418專案現正執行中，相關勤務布署均報市府和警政署核可，今天狀況比較多，但任何違法脫序行為均蒐證追查中，沒有任何一方給警方壓力；至於市長被打幾拳、副市長受傷，有無維安不足？邱豐光說，兩位長官都有護送，對此並無垂詢。

(中時)