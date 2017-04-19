中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

年改抗爭 柯p被k林欽榮跌到拒馬上

中時
柯p被k 林欽榮跌到拒馬上
台北市副市長林欽榮出席議會國民黨團便當會大家關心他在群眾現場受傷。（王超群攝）

台北市長柯文哲19日赴立法院爭取前瞻計畫，傳出遭到圍城的民眾打，柯文哲稍後在市議會國民黨團便當會時說，他「被打幾拳」，但語氣一轉他又說，「上次是跌倒，現在起床還會痛」，議員又關心副市長林欽榮傳出受傷，林連說「還好，還好」，他表示，自己是跌到拒馬上才受傷。

議員陳重文說，是否柯文哲的人身安全有疑慮，這樣的維安系統是否足以保護市長？大家又開玩笑說，一不小心，市警局長邱豐光的烏紗帽會不保。

市警局長邱豐光回應記者詢問時說，0418專案現正執行中，相關勤務布署均報市府和警政署核可，今天狀況比較多，但任何違法脫序行為均蒐證追查中，沒有任何一方給警方壓力；至於市長被打幾拳、副市長受傷，有無維安不足？邱豐光說，兩位長官都有護送，對此並無垂詢。

(中時)

關鍵字：柯文哲林欽榮
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。