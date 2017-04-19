年改抗爭 柯p被k林欽榮跌到拒馬上
台北市長柯文哲19日赴立法院爭取前瞻計畫，傳出遭到圍城的民眾打，柯文哲稍後在市議會國民黨團便當會時說，他「被打幾拳」，但語氣一轉他又說，「上次是跌倒，現在起床還會痛」，議員又關心副市長林欽榮傳出受傷，林連說「還好，還好」，他表示，自己是跌到拒馬上才受傷。
議員陳重文說，是否柯文哲的人身安全有疑慮，這樣的維安系統是否足以保護市長？大家又開玩笑說，一不小心，市警局長邱豐光的烏紗帽會不保。
市警局長邱豐光回應記者詢問時說，0418專案現正執行中，相關勤務布署均報市府和警政署核可，今天狀況比較多，但任何違法脫序行為均蒐證追查中，沒有任何一方給警方壓力；至於市長被打幾拳、副市長受傷，有無維安不足？邱豐光說，兩位長官都有護送，對此並無垂詢。
(中時)
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