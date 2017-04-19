冷血刑事報到 美國警局任命蜥蜴任緝毒員

美國亞歷桑那州艾文戴爾市任命名叫艾洛的蜥蝪為緝毒警員。(圖/艾文戴爾市警局臉書)

美國亞利桑那州艾文戴爾市(Avondale)有一名新的警官任職，名叫艾洛(Iroh)。艾洛永遠面無表情、辦案犀利，而且冷血不侚私，這名警官是一隻蜥蜴。

亞利桑那州艾文戴爾市在官方臉書上發布新緝毒員的任命消息，將該警局的吉祥動物艾洛給升職，成為有職階的正式警員。這項任命在上週進行，艾洛已正式宣誓就職，由警局總長正式授與警徽。

亞利桑那州處在乾燥氣候帶，當地蜥蜴相當的多，因此2016年4月開始，艾文戴爾警局就突發奇想，看看是否可以教導蜥蜴做為嗅出毒品的緝毒蜥蜴。在他們的臉書上曾經紀載：「研究表明，爬行類動物具有比哺乳動物更靈敏的的嗅覺，使它們其檢測某些非法藥物的能力可能更準確」，並且在文章最後稱：「我們的試辦計畫相當良好，讓我們歡迎新成員艾洛！」

艾洛趴在測速雷達槍上，超速的車輛一個也逃不掉。(圖/艾文戴爾警局臉書)

不過蜥蜴真的可以被訓練成查緝狩獵毒品嗎？當然沒有，整起活動是艾文戴爾警局的一場有趣的惡作劇，剛才提過，緝毒蜥蜴計畫是在「4月開始」，也就是4月1日，那原先是去年愚人節的搞笑活動，但是迴響極大，因此艾文戴爾警局繼續公布艾洛的執勤照片，因此到今年正式「升職」。

艾文戴上警察臂章，準備與搭擋一同執勤。(圖/艾文戴爾警局臉書)

在今年2月，“艾文戴爾警局在臉書上發布「艾洛」出勤，爬在員警肩上的照片，另一張則是牠爬在警用摩托車上的照片，照片解說寫：「他的技能非常廣泛，今天他正在盯著測速雷達，監看有無超速車輛。」

別當真，這只是個有趣的玩笑。

(中時電子報)