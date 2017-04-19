朝野協商決定辦公聽會 總統府：尊重國會安排

蔡英文總統今天(19日)強調對於反年改脫序行為，警方一定嚴辦。總統府發言人黃重諺也表示，上午在立法院的行為，很多人都看到了，至於立法院決定開公聽會，總統也已即時獲知訊息，並尊重立院的決定。

由於行政院長林全、立法院長蘇嘉全與蔡英文口徑一致，外界質疑是否三巨頭下午已碰面研商對外立場？黃重諺表示，並沒有，但立法院上午情況很多人都有看到，不只首長、議員，連媒體也受到干擾和推擠，轉播車也被破壞，這種情況非大家所樂見，也並非討論這些重大政策的方式。

外界認為，立法院同意年改開兩場公聽會是以退為進。黃重諺表示，有關國會議事安排，府方尊重國會，依其立法及修法進度進行；不過他說，朝野協商結果出來時，幕僚已向總統報告，她也了解。總統的想法是尊重國會，也認為國會會做最好的安排。

(工商)