朝野協商決定辦公聽會 總統府：尊重國會安排
蔡英文總統今天(19日)強調對於反年改脫序行為，警方一定嚴辦。總統府發言人黃重諺也表示，上午在立法院的行為，很多人都看到了，至於立法院決定開公聽會，總統也已即時獲知訊息，並尊重立院的決定。
由於行政院長林全、立法院長蘇嘉全與蔡英文口徑一致，外界質疑是否三巨頭下午已碰面研商對外立場？黃重諺表示，並沒有，但立法院上午情況很多人都有看到，不只首長、議員，連媒體也受到干擾和推擠，轉播車也被破壞，這種情況非大家所樂見，也並非討論這些重大政策的方式。
外界認為，立法院同意年改開兩場公聽會是以退為進。黃重諺表示，有關國會議事安排，府方尊重國會，依其立法及修法進度進行；不過他說，朝野協商結果出來時，幕僚已向總統報告，她也了解。總統的想法是尊重國會，也認為國會會做最好的安排。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。