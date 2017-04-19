響應南向政策 中市經發局領時尚業者前進越南
台中市政府經發局為響應中央新南向政策，率領流行時尚業者前往參加「2017越南胡志明國際美容展覽會」，透過城市行銷角度向越南展現，台中市流行時尚創意和優質廠商的產業實力；經發局長呂曜志說，藉由展覽為業者開拓新的行銷通路，讓世界看見台中第一的流行時尚軟實力。
呂曜志指出，自104年起推動為期三年的「從傳統到流行時尚產業育成—地方潛力產業文創加值暨品牌發展計畫」，協助台中市鞋袋包箱、織品服飾、美容美妝與飾品加工業等四大產業輔導轉型，升級為流行時尚產業，希望建立台中市成為台灣流行時尚品牌重鎮。
經發局率領中市時尚業者，參與「2017越南胡志明國際美容展覽會」，共有600個攤位，開放商業媒合平台給世界各地的國際品牌；「台中。流行時尚之都」主題展區，以台中市流行時尚四大主軸：鞋袋包箱、織品服飾、美容美妝、飾品加工為意象設計，表現出台中市為流行時尚之都。
經發局表示，此次展覽嚴選四家優質業者前往越南參展，包括以調整型內衣代工為主的台灣春億集團，利用輔導計畫中協助創立的自有品牌「丹咪摩兒DEMIMOORE」系列搶灘東協市場；以台灣緹花布設計加工聞名的梵緹有限公司，展現品牌「Nicole & Sean」精緻的手工精品包。
另外還有以講究按摩技術的美容連鎖集團溫莎堡，帶來品牌「Windsorbug Spa」中可以在家使用的遠紅外線岩盤浴；美容業界深耕教育多年的伊縵妮國際美容有限公司，展現同名品牌「Yi Mlan Ni」滋養潤澤的美容產品與按摩手法。
(中時)
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