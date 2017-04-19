有教化可能 最高法院判謝依涵免死確定
犯下八里雙屍命案的謝依涵，3度被判處死刑，她曾在接受法官訊問時數度痛哭說「如果地獄存在要去那贖罪」，並哭著說要讓死者家屬的憤怒有更直接出口，高院更二審認為她有教化可能撤銷死刑，將謝依涵改判無期徒刑，最高法院今日駁回上訴，讓謝女免死確定。
八里雙屍命案發生在2013年2月16日，陳進福、張翠萍夫婦遭到謝依涵迷昏之後殺害，棄置紅樹林，檢方起訴謝並且求處最嚴厲之刑。歷審都將謝依涵判死刑，但在去年底，最高法院再以謝依涵是否有教化可能為由，撤銷更一審判決，將案件二度發回高院更審。
更二審開庭時，謝依涵說，不會為自己的軟弱行為做辯解，也還提出修復式司法的概念，希望死者家屬的憤怒情緒有個出口，除了在庭上還有其他管道，她沒有期待對話，但無論宣判結果如何，她都會在監所等待。
但死者家屬則是憤怒地說，希望法官別被兩公約綁架了，謝依涵應判死；家屬委任的律師魏憶龍更是質疑謝女的眼淚，「不排除是她版本情節的一部分」，強調她從未真心認錯，也沒交代案情真相，欠債還錢、殺人償命，判處死刑是「天公地道」。
(中時)
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