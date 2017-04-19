前瞻建設沒忽略新北？新北：別再跳針

行政院發言人徐國勇表示，中央政府是從國家整體發展及資源的有效運用，經周詳評估而提出前瞻基礎建設計畫，無任何偏頗或忽略新北，但新北市府發言人張其強指出：「別再跳針，讓數字和最後結果說話吧」，如果經過五場公聽會，這麼多學者專家的意見，卻絲毫不能調整既定的結果，那為什麼要浪費這麼多人時間？

張其強說，行政院說「經周詳評估提出計畫，絕無偏頗或政治考量」，請聽聽這五場公聽會，各專家學者和縣市長的說法，看看計畫中，各縣市分配到的項目和預算比例，最需要建設補助的花東地區，又核定了多少，到底「有沒有周詳評估？是不是政治考量？」。

張其強說，不是誰說了算，讓全民檢驗吧，新北市政府會秉持專業，不放棄任何可能，為400萬市民的權益和新北市的未來發展，繼續努力。

(中時)