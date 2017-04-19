身障女行百里走上快速道 警護送找到家人

警方從快速道路將許女帶到派出所，提供麵食並查出其身分，由家人到所帶回。（警方提供）

有智能障礙的許姓女子，17日從台中市東勢區住家外出後迷途，徒步近百公里，一路流浪還誤闖苗栗縣公館台72線快速道路轉溝水段，幸路過駕駛人發現報警，已協助她安全返家。

苗栗警察分局福基派出所副所長陳志強17日下午接獲民眾報案，稱有路人行走在台72線後汶快速道路上，恐發生危險；員警獲報立即趕抵現場，發現一名瘦小女子獨自行走路肩，趨前了解，她已露出疲憊眼神，對詢問內容也無法正確回應，於是先將她載回派出所。

這名女疑因久未進食有體力不支情形，員警先提供碗麵供其果腹，並安撫其情緒，她稍後才說出自己姓名及年齡，再利用「身分證影像檔查詢」，證實她確實是28歲的許姓女子，警方漏夜通知許女哥哥到派出所，安全將她帶回家。

許女哥哥說，妹妹有智能障礙，外出後即失聯，走上快速道路的確十分危險，感謝熱心民眾報案和警方協助。

(中時)