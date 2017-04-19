黨產問題 詹啟賢主張包裹式一次解決

國民黨主席參選人詹啟賢19日與前澎湖縣長賴峰偉對談時，表示他主張國民黨黨產應該包裹式的一次解決，才能趕快脫離戰場，面對將來。

詹啟賢表示當初是黨主席洪秀柱授權他解決黨產，郝龍斌與胡志強也推薦由他來做。賴峰偉稱讚詹啟賢義不容辭的接下處理黨產重任，詹啟賢稱我是勉強接受，因為這是吃力不討好，一定會有人不滿意，但不處理永遠沒完沒了，所以想到這樣他忍辱負重，扛起這件事。

至於為何不處理沒完沒了？詹啟賢解釋，如果打官司，要好幾年，但國民黨的現金帳戶，以及中投和欣裕台兩家公司的錢被凍結後，原本國民黨一個月開銷達15億，黨產會只允許國民黨動用政治獻金、黨費、政黨補助款，而這部分每個月收入是5億元，有10億缺口，沒有足夠的錢支付黨工薪水了，黨工薪水一再拖欠，不是辦法。釋憲需要三分之一席次的立委，國民黨又不夠。黨產條例認為只要是不當取得的，不用是不法，就要還給政府。然後已經賣掉的黨產，還是要以現有資產來還，如果現在還不起，以後有新的收入還要繼續拿來還，繼續被追繳。

儘管兩次針對現金帳戶打官司，法院判決對國民黨有利，但詹啟賢指出法院只是說法律問題還沒有清楚，黨產哪些是國有哪些是國民黨的尚未確定，不能直接收歸，只是暫緩執行收為國有，將來會怎樣還不知道，不是就打贏了，退休金還是沒有解決。而且就算好幾年後打贏官司了，國民黨19全有決議主張在照顧黨務工作人員以及其退休，同時顧及辦公的需要以後，剩餘黨產要全數捐給社會公益，那何不現在處理現在捐，冒著到時打不贏還要被追繳的風險？

詹啟賢在跟黨產會談的過程中，發現雙方可以依照行政程序法136條用行政契約包裹式一次解決。談到後來雙方達成在沒有正當不正當的前提下，國民黨除了黨所必要的花費外，剩下的黨產，一半給政府，長照和健保各占四分之一，但在歸零之前黨產會要同意國民黨做部分財產處理，即賣掉部分資產支付黨工退休金，同時現金帳號解凍讓國民黨發薪水。

同時處理完後，從此一了百了，之後國民黨的收入都屬於國民黨不用再「償還」政府，即同時從政治、法律、財務三方面解決，但可惜政府和黨有共識後，黨內有不同聲音，此事就耽擱了，結果後來黨產會就決定要收為國有。

被問到日後如果當選當主席財務要如何解決？詹啟賢指出必須開源節流，目前黨工人數已減少回聘者也減薪了，並規定黨公職人員從黨主席、中常委到鄉鎮代表的募款額度，還不夠，黨主席要再想辦法。

(旺報)