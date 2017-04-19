塑膠瓶成防毒面具 廣州推防空教育
飲料瓶加上橡皮筋，稍加改造，就可成為簡易防毒面具；若發生火災等緊急情況，這些生活中隨手可覓的物件可救命自保。最近廣州市天河區舉辦2017年全區中小學人防(人民防空)工程師資骨幹培訓班，有近百名教師參加為期兩天的培訓。
佛山市防災減災協會教師余澤珍說：「別小看這些生活用品，動動手就能將它們變成救命稻草。」，並指導簡易防護器材製作，讓與會人員都能學會如製作防護器材。
此外，險情突發時可將毛巾打濕，稍加折疊就是簡易面具。第四十四中學副校長劉月勝說：「這些應急防災知識非常實用，遇到緊急情況不用再慌張了，我們感受到了人防培訓的重要性。」
近年來，天河區民防辦為將人防宣教滲透中小學，將小學也納入人防教育的培訓體系。天河區擬籌備建設約400平方公尺的人防教育宣教中心，成立國防人防宣教基地，之後將提供全區中小學免費參觀教育。
(旺報)
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