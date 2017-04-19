月眉國小阿美族學生肚皮舞 扭出全國第一名

花蓮壽豐鄉月眉國小肚皮舞蹈隊優異表現在當地小有名氣，經常受邀在各大活動擔任演出。（張祈翻攝）

成軍五年的月眉國小肚皮舞蹈隊今年拿下全國競賽國小組冠軍，成為校園之光，更是部落的驕傲。（張祈翻攝）

因全校僅33人，部分肚皮舞蹈隊成員需身兼傳統舞蹈隊身分擔任演出。（張祈翻攝）

花蓮壽豐鄉月眉國小全校師生僅33人，其中阿美族學生佔九成，他們與身俱來的律動感及協調性，不僅原住民舞蹈跳得好，連肚皮舞蹈也上手，先後拿下縣內第一名及全國第一名的雙冠成績，連校長廖仁藝都佩服得直呼，學生跳什麼像什麼，真的很厲害！

以阿美族學生組成的月眉國小，擁有縣內唯一肚皮舞舞蹈隊，因僅有7席名額，成立5年來一直是高年級學生間搶手的代表性校隊，在原住民舞蹈的底子下，學生們以優異的律動感及協調性輕鬆上手肚皮舞，今年全國肚皮舞賽事中一舉拿下國小組冠軍及個人組季軍殊榮，成為校園之光，更是部落的驕傲。

月眉國小以「找尋-我」舞碼參賽，整場舞蹈以特殊的戲劇融入肚皮舞，小舞者們配合悠揚的歌聲、在動靜節奏上，將每個舞步及動作姿勢精準表現，既具氣勢也展現活力，成功擄獲評審肯定，從十餘組隊伍中脫穎而出，而六年級的林婉柔則展現舞蹈天賦，拿下個人組別第三名。

除了娉請專任導師蒞校指導，主任林恒莉更是下海擔任指導老師，跟著學生一起扭動身體，林恒莉除了基本訓練外，只要有機會就會帶著孩子走出去參賽，觀摩其他舞團的舞風，而觀眾們回饋更是學生進步的最大動力。

「肚皮舞蹈連部落族人都愛看！」校長廖仁藝指出，5年前正好師資上能配合，加上學生們也喜歡跳舞，順勢發展了男女都能跳又低成本的肚皮舞校隊，沒想到學生們跳出興趣，也確實跳得有聲有色，連部落豐年祭都會指名要他們出席演出！

(中時)