罵女職員賤貨又打巴掌 女子判拘50日

趙姓女子去年10月下旬，在北市大安區復興南路一處候車亭等公車時，認為一旁「葛瑪蘭汽車客運」班車停靠，會影響她搭公車，就與葛瑪蘭林姓女職員理論，竟出言怒罵林女兩次「賤貨」，還掌摑林女巴掌，案經台北地方法院審理後，法官依公然侮辱、傷害兩罪判趙女，應執行拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決指出，趙姓女子審理時坦承與林女發生爭執，口出「賤貨」並用手觸碰對方，但辯稱僅用手指頭指趙女的臉，沒有傷害她，也沒指名道姓說誰賤貨。趙女的委任律師則辯稱，趙女只是用手指尖碰觸林女，力道很輕，「如果要攻擊的話拿傘更順勢」。

法官根據現場監視畫面，認定趙女確實打了林女巴掌，觸犯傷害罪。公車候車亭在馬路邊，屬不特定人可以自由進入的場所，依教育部國語辭典，「賤貨」是罵人不知自重的言詞，趙女在多數人可共見共聞的場所，用貶抑他人人格的污衊詞彙稱呼對方，構成公然侮辱罪。兩罪各判拘役30日，合併執行拘役50日，可易科罰金。

(中時)