罵女職員賤貨又打巴掌 女子判拘50日
趙姓女子去年10月下旬，在北市大安區復興南路一處候車亭等公車時，認為一旁「葛瑪蘭汽車客運」班車停靠，會影響她搭公車，就與葛瑪蘭林姓女職員理論，竟出言怒罵林女兩次「賤貨」，還掌摑林女巴掌，案經台北地方法院審理後，法官依公然侮辱、傷害兩罪判趙女，應執行拘役50日，可易科罰金5萬元。
判決指出，趙姓女子審理時坦承與林女發生爭執，口出「賤貨」並用手觸碰對方，但辯稱僅用手指頭指趙女的臉，沒有傷害她，也沒指名道姓說誰賤貨。趙女的委任律師則辯稱，趙女只是用手指尖碰觸林女，力道很輕，「如果要攻擊的話拿傘更順勢」。
法官根據現場監視畫面，認定趙女確實打了林女巴掌，觸犯傷害罪。公車候車亭在馬路邊，屬不特定人可以自由進入的場所，依教育部國語辭典，「賤貨」是罵人不知自重的言詞，趙女在多數人可共見共聞的場所，用貶抑他人人格的污衊詞彙稱呼對方，構成公然侮辱罪。兩罪各判拘役30日，合併執行拘役50日，可易科罰金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。