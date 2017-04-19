夫妻夜市行竊以為沒人知 其實全都錄

黃姓男子趁攤商不注意時偷竊銀戒等飾品。(林雅惠翻攝)

高市一對黃姓夫妻日前到大社區夜市閒逛，趁攤商不注意時聯手偷竊銀戒等飾品，老闆事後發現商品遭竊，向警方報案，員警循線逮獲黃姓夫妻，黃供稱因喜愛而忍不住行竊，黃妻說因罹癌引發憂鬱症行竊，2人被依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，謝姓民眾日前至大社分駐所報案，指他在大社金龍路與中華路口擺攤，販賣銀飾、銀戒等商品，因忙著招呼客人，有一對男女在攤位上挑選銀飾，女嫌趁亂竊走女用戒指及項鍊，而男嫌竊走男戒，兩人一前一後裝作若無其事地離開，總共損失約3000元。

員警調閱監視畫面，整個行竊過程全都錄，謝男並提供錄下行竊影像的行車紀錄器，警方透過警政辨識系統確認2人身分，前往仁武區住處逮人，黃男夫妻（51歲、45歲）見警上門，自知逃不了，主動交出飾品，要求希望以現金買下。

2嫌主動交付贓物，被帶回派出所偵訊，嫌犯對竊盜行為坦承不諱，偵訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

(中時)