打無痛分娩日後會腰痛？ 聽聽醫師怎麼說

無痛分娩是產婦的一大福音。(圖/達志影像/Shutterstock)

孕育孩子是身為母親最偉大的事情之一，懷孕10個月的日子緩緩過去，接下來就是既讓人緊張又期待的分娩，早期孕婦承受著無比劇痛將孩子生下，而現代的準媽媽們有了新選擇-無痛分娩，聽媽媽們說，打無痛分娩是天堂與地獄的分別，但是網路有傳言媽咪們施打無痛分娩，在日後會有腰酸的後遺症，一般人認為無痛分娩是打在腰椎上，因此會影響日後腰部，然而根據媽咪拜Mamibuy報導，彰化基督教醫院健康促進中心主任暨家醫科主治醫師劉晏孜表示腰椎沒有並神經走過，不會有腰酸的問題！

無痛分娩也並不是沒有副作用，許多產婦在施打無痛分娩後會有嘔吐、噁心等副作用產生，但症狀在藥劑移除後會逐漸消失，而腰酸應該是在施針部位會有1~2天的肌肉痠痛，但也並非持續性的腰酸，就如同一般打針後，施針部位有有酸痛感一樣。

根據BabyHome報導，無痛分娩是目前醫界公認對母體及嬰兒影響最小的麻醉方式，除了生產時腰部有皮膚感染及凝血功能異常等情況的孕婦不可施打外，一般情況在產道開了2~3指的情況下均可施打，產婦適不適合施打無痛分娩、是否可以提前施打無痛分娩，都需由專業醫師判定；新莊惠欣婦幼診所黃光大院長表示，在開2指前施打無痛分娩是擔心產程延遲，因為給予麻醉藥物後，子宮縮收可能會變弱，開2指前的疼痛也較後面產程的輕微，不過若是怕太痛的媽媽們，醫師也會依據胎兒頭部高低、子宮頸厚薄及子宮頸張開程度等情況，判斷是否可以給予無痛分娩。

無痛分娩是產婦的一大福音，然而並非每位產婦們施打無痛分娩後都會無痛感，據統計85%的產婦是完全無痛、12%疼痛減輕、3%則是效果不好，因此在施打無痛分娩後仍無法減輕痛感，請儘快連絡相關醫護人員，看是否施打位置不夠有效率或是重新施打。

(中時電子報)