71歲男子稱鹿茸酒治百病 老農遭騙5萬
一名家住西螺鎮鄭姓老農昨日前往台大醫院虎尾院區看病，一名楊姓男子向他兜售鹿茸酒及中藥材，鄭翁不疑有他便欲前往銀行提領現金購買，家屬發現後急忙報警，吳厝派出所及西螺派出所及時趕抵第一銀行攔截成功。
楊男向鄭姓老翁兜售鹿茸酒、中藥材，宣稱可治療痠痛及各種不適症狀，買2罐可打七折共新台幣5萬元。
鄭姓老翁一聽竟有治百病的萬靈藥酒，當下就返家拿錢向楊男購買補藥，一時發現錢不夠，楊男竟開車載鄭姓老翁去銀行領現金。
鄭翁家屬發現後急忙報警，吳厝派出所、西螺派出所都立即派員趕赴第一銀行，見到鄭翁及楊男站在提款機前正欲提領，立即上前阻止。
警方查證該71歲楊姓男子並無藥商及藥師執照，卻兜售藥物且標榜其療效，已觸犯藥事法，且藥物來路不明。
鄭姓老翁表示他長期務農，素有關節痠痛毛病，遇到楊男聲稱鹿茸酒及中藥可治療百病，沒想到會上當。
(中時)
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