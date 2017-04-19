謝依涵免死定讞作息如常 將移龍潭女監服刑

最高法院今日下午認定謝依涵有教化可能判決無期徒刑定讞。她也將依照往例，移送至桃園龍潭女子監獄服刑。（本報資料照片／張鎧乙攝）

犯下八里雙屍命案、歷審三度被依強盜殺人罪判死的「蛇蠍女」謝依涵，最高法院今日下午維持高等法院更二審見解，認定謝依涵有教化可能判決無期徒刑定讞。台北女子看守所表示，謝依涵雖有收音機可收聽廣播，但無法確定她是否已知道自己獲得免死。

所方表示，從上次高等法院更二審判決無期徒刑迄今，謝依涵看來並無明顯情緒變化，在所內的表現也很正常，母親、男友也都會定期面會，謝依涵也可能會參加27日所方舉辦的母親節卡片比賽。

台北女子看守所表示，收到最高法院判決書後，謝依涵也將依照往例，移送至桃園龍潭女子監獄服刑，時間仍未定；在女所拘留期間依法可以折抵刑期。

(中時)