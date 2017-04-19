駐韓美軍基地地下水含甲級致癌物 超標160倍
中新網19日引述韓媒報導指出，位於首爾龍山區的龍山美軍基地地下水含有大量甲級致癌物質。
報導稱，在龍山美軍基地即將遷移平澤之際，韓美兩國政府從美軍基地內14處管井抽取了地下水並進行了成分檢驗分析工作。
分析結果顯示，這些地下水含有甲級致癌物質苯，而且苯的含有量超過允許標準量160倍。
據報道，除了苯之外，龍山美軍基地地下水還含有甲苯等其他有毒物質，其含有量也超過允許標準量的數十倍。
據報導，這是韓美兩國政府在兩年前進行調查的結果，南韓政府在接受大法院的判決後，於2年後的本月18日才將上述結果公開於眾。
(旺報)
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