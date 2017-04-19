招募成員、拉抬業績 詐騙集團祭獎勵金遭逮

特勤從屋頂垂降並打破落地窗攻堅，一舉攻破「膨仔」電信詐騙機房。(劉宥廷翻攝)

近來詐騙集團屢被破獲，導致招募不順及業績低落，為拉抬，「膨仔」電信詐騙機房甚至祭出獎勵制度。(劉宥廷翻攝)

高市刑大日前逮獲39歲周姓主嫌等10人，全案依詐欺罪送辦。(劉宥廷翻攝)

近來詐騙集團屢被破獲，導致招募不順及業績低落，為拉抬甚至祭出獎勵制度！「膨仔」電信詐騙機房就是以單筆詐得50萬人民幣(折合台幣250萬元)，就可得到2萬元台幣獎金，再加碼1支最新iphone手機，吸收及鼓勵詐騙成員；高市刑大日前逮獲39歲周姓主嫌等10人，全案依詐欺罪送辦。

刑大偵5隊獲報指稱有詐欺前科、綽號「膨仔」周男擔任金主，組成詐騙集團吸收成員，還租下台南透天厝藏匿電信詐騙機房，以「假郵政、公安」、「信用卡遭盜刷」等手法，亂槍打鳥方式、專門詐騙大陸民眾。

隊長趙明宏指出，該集團詐騙得手除抽成分紅，另還有高額獎金，詐得20萬人民幣可領1萬元台幣、50萬元人民幣有2萬台幣獎金和1支iphone手機，公司當天賺10萬元以上，則公司招待3000元等；周男利用大筆獎金的獎勵制度，吸引25至40歲成員加入詐騙集團。

雄檢18日指揮高市刑大偵5隊、楠梓分局、保大及南打等50名警力，到台南中華北路一處透天厝，特勤從屋頂垂降並打破落地窗攻堅，一舉攻破逮人。警調查指出，該詐欺集團10人中僅1名31歲曾女，她負責2線假扮女公安行騙，另名27歲施男是機房管理主持，而這人今年1月才在高雄仁武透天厝詐騙機房被逮，沒想到，交保後又到台南重操舊業。

警方搜出大批帳冊、電腦、詐騙講稿和獎勵公告，初步清查今年2月開張至今，詐得人民幣100多萬元；周男否認是金主，向警供稱是買便當的，施男則說是周招募來的；警訊後，將10人依法移送。

(中時)