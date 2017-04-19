立院前民眾遭追罵 鄭文燦：凡事要理性！

鄭文燦出席公開活動，呼籲凡事要用理性態度解決。（楊明峰攝）

桃園市長鄭文燦19日上午在立法院前，遭反對年金改革的民眾追罵，驚恐快跑離去。他19日下午出席桃園農博宣傳記者會時表示，「凡事要用理性的態度解決」。

鄭文燦說明，各首長到立院參加前瞻基礎建設計畫的公聽會，而非討論年金，但有些民眾比較不理性，推擠所有進入立院的代表，他呼籲「凡事要用理性的態度解決」。

(中時)