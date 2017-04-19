中市府爭中央城鄉建設計畫 強調區域合作促進均衡發展

台中市副市長張光瑤，19日赴立法院參加前瞻基礎建設「城鄉建設」公聽會！強調建設台中可促進中台灣崛起。（陳世宗翻攝）

建設局長黃玉霖以學者身分出席公聽會並提出建言，他認為城鄉建設提案是一個「有溫度的方案」。（陳世宗翻攝）

台中市副市長張光瑤，19日赴立法院參加前瞻基礎建設「城鄉建設」公聽會！張光瑤指出，台中肩負著引領中部區域發展的重責，建設台中可促進中台灣崛起，透過中部各縣市的合作也有助於全國的區域均衡發展，中央與地方應把握時機，齊力為中台灣打下快速發展的基礎。

張光瑤表示，針對城鄉建設的十大主要工程項目，市府先提出3項計畫，希望爭取中央支持。台中都將舉辦大型國際活動，分別是明年的世界花卉博覽會，及後年的東亞青年運動會。以東亞青年運動會來說，希望除了培育運動競技人才，同時營造優質友善的運動場館與設施環境，以提升全民運動風氣。

針對「城鄉建設」中「營造休閒運動環境」項目，市府則提出在外埔鐵山營區打造國際壘球村、開發大雅體育園區、改善社區的簡易運動場地，以及規劃興建太平、北屯與清水國民運動中心等，希望中央支持。

張光瑤指出，台中是製造業的重鎮，「5+2」創新產業中的智慧機械及航太產業，也以台中作為基地，因此台中非常需要擴充工業用地，加上台中也有為數眾多的未登記工廠，不僅管理不易、對環境造成威脅，也不利產業進一步發展。

為加速智慧機械與航太產業在台中的發展，並有效解決未登記工廠等問題，市府針對「城鄉建設」中「開發在地產業園區」這一項，提出關連工業區三期公共設施闢設、太平產業園區、潭子聚興產業園區與神岡豐洲科技工業園區二期，期盼中央支持。

建設局長黃玉霖以學者身分出席公聽會並提出建言，他認為，城鄉建設提案是一個「有溫度的方案」，雖然著重硬體建設，但大部分計畫都有明確服務對象；包括無障礙友善通行環境、友善自行車道、友善育兒空間、各類社區服務中心、長照服務據點、社福中心、原民部落營造等，這些方案內容雖然投資金額不大，但工期短，可以創造可觀就業機會。

黃玉霖強調，城鄉建設是很有溫度的人本計畫，但應以區域發展的高度進行，例如中彰投苗區域治理平台，這幾年來的合作有目共睹，希望城鄉建設能透過區域合作共創多贏。

台中是精密機械產業聚落，但中彰投苗工業區開發不足，部分工業區因為區位條件不適合，造成使用率不高，變成台中精密科技產業發展瓶頸，加上有大量違章工廠，因此市府推出產業園區計畫，希望以區域產業發展高度，與鄰近縣市共同解決相關問題。

黃玉霖建議針對區域合作方案，可以建立跨部會聯審機制進行審查；他強調，地方並不是來搶錢，而是希望共同就有限資源，把錢花在刀口上，以區域合作創造多贏。

(中時)