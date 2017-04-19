對比太陽花 年改抗議團體：我們沒違法

監督年金改革行動聯盟19日在民進黨黨部抗議年金改案，來抗議的軍公教表達訴求。（中央社）

蔡英文總統針對年金改革發表談話，強調改革必須進行，對暴力行為警方已進行處理。(王英豪攝)

年改團體今天下午轉戰民進黨中央，企圖阻撓蔡英文進黨部開中常會。對於被蔡英文總統指「脫序行為」，全教產工會理事長黃耀南表示，「這和3年前318的太陽花事件，我們根本就沒有違法事實跟違法行為。」

身兼黨主席的蔡英文總統，下午在總統府發表話後，隨即轉往民進黨中央，在立院的年改抗議團體也到民進黨中央抗議，不過蔡英文車隊進入停車場，抗議團體還沒抵達現場。

抗議人數約近百人，警力卻動員數百人，黃耀南指出，「這一年來我們受到羞辱感受到嗎？」現在下著雨，大家還堅持，這就是軍公教勞刻苦，就是要讓蔡英文了解他們的意見。

他說，去年底分區座談會我們也曾在這抗爭，被中正一分局被叫到這邊來當清潔工，因為抗議時撒了冥紙，但他看到於心不忍，執政黨部的前面竟然是滿天飛舞的冥紙。

他表示，今天執政黨已有些調整，但這還不是他們最想要，這樣施壓要繼續努力，他們不也希望污名化任何政黨，民進黨應該提出有效及可以解決的年金方案，要所有方案都送立院再審查，希望樓上開會的蔡英文總統及中常委會聽到。

公務人員協會理事長李來希說，蒼天有眼，今天終於看到民進黨釋出一點點善意，但是方案都沒改變，「我們要跟他對賭嗎？我們有自己的方案，自己的權利自己救。」

媒體詢問，今天有很多立委被打、台北市副市長林欽榮受傷？黃耀南說，「我在監察院，看到王定宇委員，他對我也有一些推擠，我是否也要去反應，這是正常推擠過程，難道有人在路上跌倒，也要我們負責嗎？」除了部分有小規模推擠，其他沒有任何影響，「這和三年前318的太陽花事件，我們根本就沒有違法事實跟違法行為。」

至於被說成「脫序行為」，黃耀南表示，各位看到，今天在立法院的圍籬，是台灣憲政以來最嚴重的一次，到底立法院、民進黨脫序，還是軍公教勞警消圍城的人脫序，相信全國的人都在看。民進黨這樣指控，就讓人民直接評斷。

(中時)