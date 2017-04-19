女兒翻一圈摔落頭著地 伊能静自責打耳光淚崩
伊能靜近日帶著女兒「小米粒」加盟大陸真人秀《媽媽是超人2》，公開育兒生活，不過近日曝光最新花絮，她因為一時疏忽，讓女兒從椅子上摔到地上，夫妻倆都嚇壞，她更自責落淚，甚至打自己耳光。
花絮中伊能靜本來讓女兒站在嬰兒座椅上，不過才鬆手拉衣服，小米粒就往下跌翻了一圈，頭著地接著大哭起來，她和一旁秦昊都嚇到大叫，秦昊趕緊把女兒抱起安撫，伊能靜一臉懊惱跑到廚房，然後打了自己一巴掌，自責說「我沒放好，是我的錯」。
後她接過小米粒，連忙哄著孩子頻說「對不起」，難掩愧疚又心疼情緒，忍不住大哭起來，秦昊連忙說：「怎了啦，孩子小你也跟著起鬨。」環抱著她給安慰，展現一家人深厚感情。
(中時電子報)
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