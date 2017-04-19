雲南自去年起查處廳級幹部45人

雲南省紀委省監察廳網站19日發布消息指出，2016年以來雲南嚴肅查處廳級幹部45人，形成了強有力的震懾。

雲南強化了「省管幹部廉政檔案系統」建設，對省管幹部問題線索建檔管理，堅持兩級集體排查研判線索，完善「日清、周轉、月報、季結」管理機制。

此外，雲南省紀委還加強了對典型案件的剖析，編印嚴重違紀省管幹部懺悔錄，作爲反面教材警示中共黨員領導幹部。

(旺報)