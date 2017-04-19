女神遭恐怖情人狂毆 安海瑟薇神複製柯P搔頭

安海瑟薇在新片《柯羅索巨獸》搔頭動作，被細心網友發現，和台北市長柯文哲動作神似，引發熱議。（圖／威視電影提供）

好萊塢女星安海瑟薇主演新片《柯羅索巨獸》，故事題材創新，集結科幻、災難、怪獸和喜劇，被讚是安海瑟薇近十年影壇代表作，女神在片中化身失業、沒錢、沒房又被男友甩的魯蛇妹，她只要一緊張就會搔頭，而安海瑟薇在預告中搔頭的動作，還被細心網友發現，和台北市長柯文哲動作一模一樣，根本神複製！

安海瑟薇在片中與男星傑森蘇戴西斯是青梅竹馬，兩人長大再次相遇，男生卻變成恐怖情人，還因暗戀不成醋勁大發，在戲中與女神激烈扭打，還賞安海瑟薇一拳黑眼圈，談到扭打戲，安海瑟薇則直呼是：「最溫柔的打鬥戲經驗！」由於當時她已懷有身孕，因此打鬥戲每一個鏡頭都是分開拍，最後再把鏡頭全部剪接再一起。

(中時電子報)