顏面骨折需評估 不急著在急診進行

現代社會意外事故頻繁，交通事故、運動傷害、甚至是鬥毆事件等造成的外傷，是醫院急診室中每天都會有的傷患，成大醫院斗六分院整形外科陳思翰醫師表示，顏面部骨折，必須依照病人受傷狀況輕重緩急，由外傷醫師和相關科別醫師審慎評估，決定治療方式。

陳思翰醫師表示，大部分顏面部骨折的病人到院，首要評估其意識，搭配神經學檢查及斷層掃描，病人若有顱內出血，就需優先考慮是否緊急手術處理。

嚴重顏面部撞擊的病人，如有眼球受傷影響視力，就要緊急會診眼科醫師治療。

陳思翰指出，最常見的顏面部骨折有4種，鼻骨骨折、顴骨骨折、上頷骨骨折、下頷骨骨折。顏面部骨折手術是把斷裂位移的骨頭回復原位，再利用骨釘、骨板、鋼絲，把斷裂的骨頭牢牢固定。

他表示，治療時整形外科醫師會特別考量不要在臉部留下疤痕，把手術傷口盡量隱藏在口內、上下眼皮的皺褶等不明顯的位置，術後藉由上下顎間鋼絲固定、副木固定，避免壓迫撞擊。

通常患者在2到4 週內，骨折處就會產生纖維性癒合，6週左右可以完全癒合。

陳思翰指出，顏面部骨折手術需術前審慎評估，和病人與家屬充分討論，不需在急診即倉促進行，優先治療病人腦部及眼球的傷害，配合顏面部冰敷、沖洗口腔保持清潔、更改液態飲食避免過度咀嚼，受傷1週後再進行完善的顏面部手術，會讓病人有更滿意的面貌。

(中時)