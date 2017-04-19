顏面骨折需評估 不急著在急診進行
現代社會意外事故頻繁，交通事故、運動傷害、甚至是鬥毆事件等造成的外傷，是醫院急診室中每天都會有的傷患，成大醫院斗六分院整形外科陳思翰醫師表示，顏面部骨折，必須依照病人受傷狀況輕重緩急，由外傷醫師和相關科別醫師審慎評估，決定治療方式。
陳思翰醫師表示，大部分顏面部骨折的病人到院，首要評估其意識，搭配神經學檢查及斷層掃描，病人若有顱內出血，就需優先考慮是否緊急手術處理。
嚴重顏面部撞擊的病人，如有眼球受傷影響視力，就要緊急會診眼科醫師治療。
陳思翰指出，最常見的顏面部骨折有4種，鼻骨骨折、顴骨骨折、上頷骨骨折、下頷骨骨折。顏面部骨折手術是把斷裂位移的骨頭回復原位，再利用骨釘、骨板、鋼絲，把斷裂的骨頭牢牢固定。
他表示，治療時整形外科醫師會特別考量不要在臉部留下疤痕，把手術傷口盡量隱藏在口內、上下眼皮的皺褶等不明顯的位置，術後藉由上下顎間鋼絲固定、副木固定，避免壓迫撞擊。
通常患者在2到4 週內，骨折處就會產生纖維性癒合，6週左右可以完全癒合。
陳思翰指出，顏面部骨折手術需術前審慎評估，和病人與家屬充分討論，不需在急診即倉促進行，優先治療病人腦部及眼球的傷害，配合顏面部冰敷、沖洗口腔保持清潔、更改液態飲食避免過度咀嚼，受傷1週後再進行完善的顏面部手術，會讓病人有更滿意的面貌。
(中時)
關鍵字：顏面骨折
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。