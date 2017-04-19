球員工會棒球教練營 全台巡迴舉辦
球員工會「種子教練棒球訓練營」報名正式開跑，今年升級為全台巡迴方式，首站於5月20日至21日於台中市立新社高中開班授課，即日起至網頁https://www.surveycake.com/s/n2xOk或搜尋球員工會粉絲專頁即可報名。
去年由球員工會主辦，全台首場「種子教練棒球訓練營」，觸及效益遍及32個社區棒球組織，預計更有超過800位小朋友因為這場活動而受益，兩位基層經驗豐富的中職退役明星在教學過程中與學員們交流，專業的課程內容，讓所有學員們滿載而歸，活動後討論與回饋分享不間斷，學員們也希望訓練營能持續在全台各地巡迴舉辦。
球員工會今年選擇由中部巡迴開跑，延續去年模式邀請中職退役球星，邀請現任桃園航空城棒球隊投手教練鄭漢禮與義守大學棒球隊總教練蕭任汶，並注入新元素，與新社高中共同舉辦，而新社高中生活教育組長江政泉，也致力於推廣社區棒球，球員工會期望能串聯所有支持與推廣的力量，讓更多社會大眾了解、投入社區棒球的行列。
活動將在5月20日和5月21日在新社高中棒球場舉辦，也在今天正式開放報名，期許透過「種子教練棒球訓練營」的活動，讓更多的種子教練們汲取正確觀念與技巧回到球隊中傳承，一起推廣棒球、打造國內棒球根基。
(中時電子報)
關鍵字：球員工會
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