年改致高教人才流失？教長：推動年金年資可攜制

政府推動年金改革，有台大退休教授擔心付不出房貸，也有人認為可能造成高教人才流失。教育部長潘文忠說，這次年金改革設計「年金年資可攜帶制度」，在企業界服務及進入教職的年資可以合併，教育部也會持續推動彈性薪資方案，為高教攬才、留才打下基礎。

教育部公務人員協會理事長、台大註冊組主任洪泰雄說，許多台大教授40幾歲才從國外返台，服務滿25年退休，按照這次年金改革的內容，他們退休俸的所得替代率只剩45％，年資更少的甚至不到4折，月退金剩4萬，有剛搬出宿舍、貸款購屋的台大退休教授，太太又罹癌，非常擔憂繳不出房貸。

政大教育系教授周祝瑛也投書本報說，在這次年金改革中，忽略了大學教師「養成晚、門檻高、年資短」等現象，可能導致高教人才流失。

對於高教界人士的憂慮，潘文忠說，在這次年改中，特別設計「年金年資可攜帶制度」，在企業界工作及進入教職的年資可以合併成為退休年資，大學教師的退休待遇可獲得保障。此外，教育部還會繼續推動彈性薪資制度，讓表現出色的教師可以得到更高的待遇。

這次年金改革設計「年金年資可攜帶制度」，採「合併計算年資，分別計算年金」方式。舉例而言，如果有人當公務員13年，再到企業做13年，這26年的公保、勞保年資可以併計，年金則分開領取，鼓勵年輕人做完公務員仍然可以去創業。

(中時)