年改致高教人才流失？教長：推動年金年資可攜制
政府推動年金改革，有台大退休教授擔心付不出房貸，也有人認為可能造成高教人才流失。教育部長潘文忠說，這次年金改革設計「年金年資可攜帶制度」，在企業界服務及進入教職的年資可以合併，教育部也會持續推動彈性薪資方案，為高教攬才、留才打下基礎。
教育部公務人員協會理事長、台大註冊組主任洪泰雄說，許多台大教授40幾歲才從國外返台，服務滿25年退休，按照這次年金改革的內容，他們退休俸的所得替代率只剩45％，年資更少的甚至不到4折，月退金剩4萬，有剛搬出宿舍、貸款購屋的台大退休教授，太太又罹癌，非常擔憂繳不出房貸。
政大教育系教授周祝瑛也投書本報說，在這次年金改革中，忽略了大學教師「養成晚、門檻高、年資短」等現象，可能導致高教人才流失。
對於高教界人士的憂慮，潘文忠說，在這次年改中，特別設計「年金年資可攜帶制度」，在企業界工作及進入教職的年資可以合併成為退休年資，大學教師的退休待遇可獲得保障。此外，教育部還會繼續推動彈性薪資制度，讓表現出色的教師可以得到更高的待遇。
這次年金改革設計「年金年資可攜帶制度」，採「合併計算年資，分別計算年金」方式。舉例而言，如果有人當公務員13年，再到企業做13年，這26年的公保、勞保年資可以併計，年金則分開領取，鼓勵年輕人做完公務員仍然可以去創業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。