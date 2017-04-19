冠軍建材挺弱勢學童　快樂早餐不錯失發育期

冠軍建材副董事長王桂鳳，在今日我掌廚活動，細心指導小朋友一起做生菜手卷等快樂早餐。（陳慶居攝）

苗栗縣政府秘書長陳斌山、冠軍建材副董事長王桂鳳，在今日我掌廚活動中，與小朋友一起做生菜手卷等快樂早餐。（陳慶居攝）

苗栗縣獅潭鄉豐林國小26名小朋友，19日上午受邀參觀冠軍建材的綠概念館後，在蔬食體驗營中各自發揮創意製作新鮮又健康的早餐，副董事長王桂鳳與縣府秘書長陳斌山也和小朋友互別苗頭，展現縣府與企業支持伊甸基金會照顧偏鄉弱勢學童，同樣享有快樂早餐。

在台深耕45年的冠軍建材，支持伊甸基金會苗栗「象圈工程計畫」快樂早餐，邁入第6年，目前苗栗縣有豐林、泰興國小共67為學童接受快樂早餐的協助，每日由廚工媽媽現煮健康早餐，變化不同菜色，讓孩子到校即可享受熱騰騰的早餐，關懷孩子健康成長。

豐林國小26名學童上午受邀請到全新改造的綠概念館參觀體驗，並與縣府秘書長陳斌山、冠軍建材副董事長王桂鳳製作健康蔬食早餐，大家一起動手做生菜手卷、鮮蔬壽司和海苔飯捲，完成小朋友開心吃著自己製作的成果，個個露出滿足的笑容。

陳斌山表示，製作創意早餐，讓學童了解製作早餐的辛勞，進而培養學童珍惜食物、不浪費的概念，感謝冠軍建材提供這樣的機會，及長期關懷苗栗偏鄉弱勢學童，贊助伊甸基金會「象圈工程計畫」快樂早餐，讓偏鄉學童吃出健康吃出幸福。

冠軍建材副董事長王桂鳳表示，冠軍建材貫徹企業社會責任，多年來與伊甸基金會合作，有了伊甸行動車穿所在偏鄉地區服務造期療育的孩子，偏鄉的孩子美學期都有熱騰騰的早餐可以吃，聖誕節來臨前也期待冠軍聖誕老公公的來臨，公司希望善盡社會的責任，關懷弱勢的孩童。

位於獅潭鄉的豐林國小全校只有40位學生，校長邱濱文表示，學生人數雖少，但師生致力於陶笛、直笛、大鼓隊、小提琴等特色教學，並發展單車活動，豐富孩子的藝文涵養及健康體能，學生們今天也帶來精彩的樂器表演對冠軍建材及伊甸基金會表達感謝，孩子們都心存感謝，將更努力學習，以回饋社會。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉說，許多偏鄉的清寒學童常餓著肚子去上學，直到中午才吃到第一餐，不僅錯失發育的黃金時期，更無法提起精神學習。近年來伊甸基金會發起「象圈工程計畫」，關心偏遠弱勢學童的營養健康與課後照顧，透過與在地社區協力，發揮象群的力量，推動快樂早餐、課後照顧服務，補家庭功能不足，守護孩子健康成長，也期待更多的企業一起響應公益，用行動去實踐企業社會責任。

(中時)