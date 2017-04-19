謝依涵免死定讞 家屬怒批：信教就有教化可能？

八里雙屍命案的謝依涵，3度被判處死刑，最高法院今日認定她有再社會化可能，將她判處無期徒刑定讞。得知判決結果，死者家屬氣憤地說，牧師作證謝依涵有教化可能，難道信教就有教化可能了嗎？殺二個人就可以輕鬆不用死，那要法院幹什麼，難怪一堆人罵恐龍法官。

(中時)