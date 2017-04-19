台藝大主任媒介實習生任導師 教育部：違法

台藝大師培中心主任謝如山傳出媒介還在實習階段的師資生到雲林「維多利亞雙語中小學」擔任導師，學生薪資還被打折扣。教育部昨說，如這項傳聞屬實，謝如山將違反師培法及教育實習作業原則，已要求台藝大調查，並視情節輕重進行懲處。

謝如山是台藝大「藝術與人文教學研究所」所長，同時兼任師培中心主任，他以「建構式數學」見長，出過多套數學書籍，並曾獲教育部頒發「實習指導教授典範獎」。

不過媒體踢爆，謝如山引進密友蔡怡如以心理專家身分進行協同教學，兩人在課堂上大唱情歌、分享愛情故事、還要學生抱來抱去，蔡怡如私下甚至詢問女學生與男友做愛的事，整個荒腔走板。

此外，謝如山與蔡怡如還被指控引薦還在實習階段的學生到雲林縣「維多利亞雙語中小學」任教，原本所談待遇包括交通費（含高鐵及計程車補助）、住宿、月薪4.5萬元，但學生報到後，發現根本沒有提供宿舍及全額交通補助。

教育部師資司長張明文說，大約2周前，教育部收到一個學生投訴謝如山的這些行為，已交給台藝大處理。師資生半年實習期間必須全職，否則將領不到教師證書。謝如山如果真的媒介還在實習階段的師資生前往私校擔任導師，那就違反師培法及教育實習作業原則。

教育部已行文台藝大要求調查謝如山，並依照情節輕重懲處。台藝大主秘蔡明吟說，謝如山事件已由人文學院進行調查，師培中心老師將依調查結果投票決定他是否適合繼續擔任師培中心主任。

對於謝如山引進蔡怡如進行協同教學，但發生一些奇怪言行，蔡明吟指出，學校方面會去瞭解他們的協同教學內容，一旦確認有所不當，將予導正，並訂出更明確的協同教學規範。

面對指控，謝如山接受媒體採訪時表示，他介紹學生到私校任教，沒拿學生一毛錢，也未涉及不法，「反正學生具名檢舉，背後有教授慫恿，我會訴諸法律提告」。

(中時)