《李零偵探記》數位化 走進故事憶兒時
新竹客籍漫畫家葉宏甲、陳定國、劉興欽及另3位作者，以「接力漫畫」方式，完成風靡全台《李零偵探記》，如今網路世界卻看不見作品蹤跡，因此客委會委託交大進行「智慧客家樂活4G」計畫，以全新虛擬實境、擴增實境與數位科技，重現並創新客籍漫畫經典。
1959年漫畫家陳定國等人，受「學伴月刊」雜誌社邀約，編繪紅極一時的《李零偵探記》，講述名叫李零的差役，官小但充滿除惡逞暴壯志，其手法採「接力」方式，讓6位不同風格的漫畫家輪流作畫、自編情節，每回5至10頁、共8回，章節開頭皆以有趣圖文，描繪前位漫畫家所出的難題，以及下位該如何解圍的劇情開展。
但《李零偵探記》網路搜尋僅有1筆資料，其中完全未提及內容，原稿也隨時間損壞、不可考，客委會有鑑於此，與國立交通大學人文與社會研究中心攜手合作，成立「智慧客家樂活4G應用服務計畫」，透過數位典藏與電子書，將10萬張原稿數位化、進行編目，並架設「客家漫畫數位博物館」網站。
交大表示，去年10月起即初步規畫，該計畫將透過虛擬實境（VR）展示葉宏甲《諸葛四郎》相關漫畫情節，利用擴增實境（AR）技術，以新瓦屋為場址，結合四郎真平角色扮演，設計適合兒童的實境遊戲，預計11月18日在台北進行成果發表。
校長張懋中也盼藉此結合人社中心、客家文化學院與圖書館的人力與資源，以及在科技與文化的跨領域合作下，為台灣本土漫畫注入嶄新靈魂與活力，讓這些屬於3、4年級生共同記憶的作品，以另類面貌，再現過往輝煌。
(中時)
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