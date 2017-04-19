北市民休憩與雕塑體型的好去處「森林跑站」

森林跑站不僅提供跑者休憩與輕食，而且還會安排體適能課程，讓想要健身的民眾可以揮灑汗水。(森林跑站提供)

喜愛運動與跑步的台北市民有福了！1年多前在大安森林運動公園附近出現了一個名為「森林跑站」的健身與健康食飲複合店，它提供跑者寄放行李與淋浴的服務，而且還安排體能課程，更重要的是它贊助了5位世大運田徑選手，以實際行動回饋給社會。

森林跑站引進國內獨一無二的膝蓋水療機，讓剛跑完步的民眾可以舒緩膝蓋壓力。(森林跑站提供)

「森林跑站」的負責人蔡宜玫，台大研究所畢業，本身就很喜歡跑步，有一次前往日本參加馬拉松，看到周遭很多提供跑者寄放隨身行李，而且還提供休憩與淋浴的商店，為什麼台灣卻一家都沒有，這個念頭深植在她的腦海，直到2015年底在大安森林公園的新生南路二段找到了合適地點，而且還引進國內獨一無二的膝蓋水療機，針對長時間跑步的民眾舒緩膝蓋壓力以及恢復疲勞的水療方式，推出後頗受好評。

為了配合大安森林公園晨間運動者的習慣，「森林跑站」每天上午6點半就開門營業，不少晨間做完運動的民眾都會選擇在此地休息，洗個舒服的澡、吃完養身早餐後，以充沛的體力去上班。蔡宜玟認為，「森林跑站」會不定時地聘請專業教練教授體能課程，讓想要擁有美好身材的少男、少女、爸爸、媽媽們在這裡就可以實現夢想。

此外，「森林跑站」不但找來超馬好手陳彥博、前國手張嘉哲合作，還贊助台北世大運陳宇璿、曹純玉、張芷瑄、鄧新銓與曾廷偉等5位田徑選手，讓這些選手能無後之憂的全力爭取獎牌。

(中時電子報)