好親民！南投監理站響應「漂書」活動

民眾前往監理站洽辦事務，亦可至漂書站共享讀書樂趣。（楊樹煌翻攝）

前往監理站洽辦事務，亦可至「漂書站」共享讀書樂趣，南投監理站在1樓民眾等待區旁設立的漂書站，不但普獲洽公民眾喜愛，並也獲得鄰近地區圖書館和民眾踴躍慨捐各類書籍。

南投監理站長游明傳表示，「漂書」源自於歐洲，是種分享與互動的概念，藉由愛書人將書本貼上特定的標籤，再放置到公共場所前，藉此鼓勵拿到書本的人在閱讀後，繼續以同樣方法把書本再次「放漂」， 讓其他人也能閱讀， 共享讀書的樂趣。

南投監理站響應交通部的漂書活動，設立漂書站後，由民眾取閱及捐書的情形，就可知普獲民眾熱烈迴響，該站也歡迎民眾拿取閱讀，共享讀書趣。

(中時)