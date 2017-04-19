88歲李嘉誠想見孫 梁洛施悄帶3子返港

梁洛施多年前與長子合影。(本報系資料照)

李澤楷。(本報系資料照)

88歲香港富商李嘉誠兒子李澤楷，曾與女星梁洛施有過一段情，兩人交往期間梁洛施共為他生下3子，只是最後仍與李家媳婦位置擦身而過，女方2011年2月宣布分手，帶著小孩赴加拿大生活。

現年28歲的梁洛施上月就被直擊帶著3個小孩悄悄返港，據港媒指出，梁洛施此行有個重要目的，就是完成無緣公公李嘉誠想見孫的願望。有傳李嘉誠其實很希望3個孫子能搬回香港住，但遭到李澤楷反對，因此父子倆達成協議，每年固定安排3個孫子返港2次。而李澤楷雖然工作繁忙，也會定期抽空至加拿大看小孩。

另外，50歲李澤楷近日也被捕捉到親自駕駛千萬保時捷跑車，載24歲港姐新歡郭嘉文約會，被問及是否會公開戀情，李澤楷僅回覆港媒：「今個週末難得可以不需要外地工作。」並直言會把手機關機，好好休假。

(中時電子報)