美F-22戰機 阿拉斯加攔截俄轟炸機

美軍於18日（當地時間）派遣2架F-22隱形戰機在阿拉斯加海岸外的國際空域，攔截了2架俄羅斯轟炸機。

五角大廈發言人羅斯表示，F-22「猛禽」戰機18日攔截了俄羅斯的Tu-95「熊式」轟炸機。

羅斯稱，這次「安全和專業」的攔截行動，發生在俄羅斯轟炸機飛入阿拉斯加防空識別區之後，距離科迪亞克島大約160公里的地方。

福斯新聞網19日報導稱，美國戰機伴飛了俄羅斯轟炸機12分鐘。俄羅斯轟炸機隨後飛回了俄羅斯東部。

(旺報)