桃市消防局4大隊 平鎮宣導住宅火災警報器

桃園市消防局4大隊平鎮、復旦、山峰分隊19日在平鎮區公所舉辦住宅用火災警報器安裝補助說明會。(賴佑維攝)

桃園市消防局4大隊平鎮、復旦、山峰分隊19日在平鎮區公所舉辦住宅用火災警報器安裝補助說明會。(賴佑維攝)

桃園市消防局4大隊平鎮、復旦、山峰分隊19日在平鎮區公所舉辦住宅用火災警報器安裝補助說明會，平鎮區分配2至3000只警報器提供符合資格民眾免費安裝，若居民有意願可向里辦公室或消防隊詢問。

4大隊表示，經統計建築物火警造成死亡案件以住宅佔大多數，特別是發生在深夜於熟睡狀態，往往無法於第一時間發現火災並及時逃生。若安裝警報器，可於偵測濃煙後鳴叫，提醒民眾逃生。

4大隊補充，每戶限申請1次、1只警報器，若民眾住在透天住宅或5樓以下公寓，以及狹小巷弄內、起火戶周邊、住宅式宮廟、消防法規定之老舊社區及透天厝、未達設火警自動警報設備之餐廳、小吃店、小型工廠等存有易燃物場所皆可以申請，若是公寓內大樓為應設火警自動警報設備則不符合補助條件。

(中時)