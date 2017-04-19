台灣文博會開展 「在文化爆炸」提升軟實力
第七屆台灣文創博覽會今（19）日開展，主題定為「我們在文化裡爆炸」。早上副總統陳建仁和文化部長鄭麗君到華山展館參觀時，陳建仁表示，文化經濟是台灣面對經濟轉型的重要支柱，「希望這次的『文化爆炸』能夠也是台灣文創的『宇宙大霹靂』」。
陳建仁於開幕致詞時表示，「文化」不僅代表著一個國家的軟實力，更是提升經濟競爭力的重要關鍵，扮演著促進產業升級及創新的重要角色，「為回應民間需求，政府也將盤點大量文化資料並轉為開放格式，無償提供民眾加值應用。」
陳建仁也指出，為因應數位載具的變革，在中央政府近期推出之前瞻基礎建設計畫中，預計投資新台幣64.7億元辦理數位建設，將更多資源投入文化資產的數位化與新媒體呈現，包括影像、各類藝術等不同形式的創作，及博物館的館藏等，「利用數位串流、虛擬實境搭配應用，可以創造更豐富的展現及體驗形式。」
鄭麗君也表示，政府要扮演爆炸的催化劑，用政策支持深耕文化力。「有許多支持文化創意產業的政策正在規劃中，例如正在建構國家文化技藝庫，也在規劃成立文化內容策進院，成為政府和民間合作的平台，也同時在建構文化金融體系，健全化文化創意產業的投融資環境。」
今年有來自25個國家的644個參展單位參與文博會，分別在華山1914文創園區、松山文創園區和花博公園爭艷館展出，分為工藝、設計和授權區，邀請年輕策展團隊設計，主題館也結合影音、健康操等台灣日常生活的各種元素，展場則用樹火紙博物館製做的白色的薄織紙裝飾，從天花板垂掛落地。然而現場也有部分觀展者認為，主題館看起來像飄滿白布條的靈堂，也意外引起話題。
台灣文博館即日起展至23日，前兩天為專業人士和買家日，後三日則開放一般民眾免費進場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。