台灣文博會開展，「在文化爆炸」提升軟實力

副總統陳建仁與文化部長鄭麗君參觀第七屆台灣文創博覽會。（許文貞攝）

第七屆台灣文博會策展人王耀邦（左一）正在與副總統陳建仁和文化部長鄭麗君導覽。（許文貞攝）

第七屆台灣文創博覽會今（19）日開展，主題定為「我們在文化裡爆炸」。早上副總統陳建仁和文化部長鄭麗君到華山展館參觀時，陳建仁表示，文化經濟是台灣面對經濟轉型的重要支柱，「希望這次的『文化爆炸』能夠也是台灣文創的『宇宙大霹靂』」。

陳建仁於開幕致詞時表示，「文化」不僅代表著一個國家的軟實力，更是提升經濟競爭力的重要關鍵，扮演著促進產業升級及創新的重要角色，「為回應民間需求，政府也將盤點大量文化資料並轉為開放格式，無償提供民眾加值應用。」

陳建仁也指出，為因應數位載具的變革，在中央政府近期推出之前瞻基礎建設計畫中，預計投資新台幣64.7億元辦理數位建設，將更多資源投入文化資產的數位化與新媒體呈現，包括影像、各類藝術等不同形式的創作，及博物館的館藏等，「利用數位串流、虛擬實境搭配應用，可以創造更豐富的展現及體驗形式。」

鄭麗君也表示，政府要扮演爆炸的催化劑，用政策支持深耕文化力。「有許多支持文化創意產業的政策正在規劃中，例如正在建構國家文化技藝庫，也在規劃成立文化內容策進院，成為政府和民間合作的平台，也同時在建構文化金融體系，健全化文化創意產業的投融資環境。」

今年有來自25個國家的644個參展單位參與文博會，分別在華山1914文創園區、松山文創園區和花博公園爭艷館展出，分為工藝、設計和授權區，邀請年輕策展團隊設計，主題館也結合影音、健康操等台灣日常生活的各種元素，展場則用樹火紙博物館製做的白色的薄織紙裝飾，從天花板垂掛落地。然而現場也有部分觀展者認為，主題館看起來像飄滿白布條的靈堂，也意外引起話題。

台灣文博館即日起展至23日，前兩天為專業人士和買家日，後三日則開放一般民眾免費進場。

(中時)