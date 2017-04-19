廣州南沙新設企業爆增長 近千家港澳資進入

中新網報導，自掛牌以來，南沙自貿試驗區新設企業呈現爆發式增長，近千家港澳投資企業落戶南沙，世界500強企業的投資項目數量倍增。截至2017年第1季度，南沙區內海關註冊企業數量已達1,734家，比掛牌前增長近6倍。

(工商)