生態復育 太平苗圃野放千隻螢火蟲

市議員何明杰（右起）、張玉嬿及太平區長陳小菲，帶領東汴國小的孩子到太平苗圃放養螢火蟲。（林欣儀攝）

台中市賞螢新秘境！為恢復太平山區成為生態淨土，市議員何明杰、張玉嬿爭取在太平苗圃復育台灣種「黃緣螢」，19日上午並由東汴國小學童放養千隻螢火蟲，預計2周後將可螢光閃耀，未來也將分階段繼續放養培育。

「慢慢的放下去、再下去一些！」拿起一個個裝著黃緣螢幼蟲的盒子，專門復育螢火蟲的藍森彬逐一教導學童放養流程，他表示，螢火蟲種類多達2700多種，其中只有10種的幼蟲為水棲性，台灣原生種就占了3種，世界許多國家想來取經。

藍森彬說，日前就曾於太平苗圃放養過百隻黃緣蟲成功存活，可見這裡生態環境好，未來盼早大螢火蟲復育基地。太平區長陳小菲則強調，太平山區生物多樣性豐富，未來盼越來越多的螢火蟲聚集。

張玉嬿、何明杰表示，這次放養是希望種下守護生態的種子，讓生態保育理念接棒相傳，幾年後能讓黃緣螢族群繁衍到數千隻，打造成螢火蟲復育公園。而這次放養的皆為6足齡幼蟲，預計2周後即可看到螢光閃閃。

(中時)