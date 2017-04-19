近30億轟敘清庫存？美打算今年停產戰斧

美國海軍「羅斯」號飛彈驅逐艦4月7日從地中海域向敘利亞空軍基地發射「戰斧」巡弋飛彈的畫面。（圖/美國海軍）

美國海軍「波特」號飛彈驅逐艦發射「戰斧」巡弋飛彈，轟炸敘利亞空軍基地的影片。（影音/YouTube）

過去25年來，美國最近用以轟炸敘利亞機場的「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），一直都是五角大廈的重要武器，足以在把美方人員危險降至最低的狀況下，展現強大的軍力。

美國總統川普為了懲罰敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）發動化武攻擊，月初動用「波特」號（USS Porter，DDG-78），還有「羅斯」號(USS Ross，DDG-71) 飛彈驅逐艦，遠遠從距離數百英里的地中海域，發射了59枚「戰斧」飛彈。

據美國海軍檔案顯示，「戰斧」是在低空飛行，時速最高可達550英里（約885公里）。這重3,500磅（約1.6公噸）的飛彈有導引系統，能量身設計，提供進一步的規避機動力。

美國「軍事時報」（Military Times）網指出，自美軍首度在1991年的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）中揮動「戰斧」後，就成為美國多數大型軍事行動的開場利器。美國2001年進攻阿富汗最初的幾小時，起碼發射了50枚「戰斧」。而2003年攻打伊拉克時，一開始便發射了數百枚。

然而，如在索馬利亞、波士尼亞與葉門等地較有限的攻擊中，「戰斧」也很管用。美國海軍官員說，自1991年以來，美軍已揮動「戰斧」超過2,000次。

然而，這高科技軍武可不便宜，據戰略暨國際研究中心（CSIS）國防預算專家哈里森（Todd Harrison）估計，要補充轟炸敘利亞打掉的「戰斧」，總共大概要花8,900萬美元（近30億台幣）。

而國防承包商雷神（Raytheon）是這款飛彈的唯一供應商，不過美國海軍已宣布，打算今年將停產「戰斧」，由更現代的軍火加以取代。

然而，美國國會卻持不同的看法，近年來甚至為「戰斧」增加年度國防預算。

選區包括雷神總部所在地的亞利桑那州眾議員麥克莎利（Martha McSally）說，她為這些努力感到驕傲，因為這確保一旦軍方需要，就有現成的「戰斧」可用。

而美國海軍作戰部長李察遜（John Richardson）稍早在眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）作證時也表示，要是國會通過白宮要求的2017會計年度300億美元（約9,100億台幣）補充國防預算，其中一部分將用來採購「戰斧」。 官員說，沒有多餘的錢，他們只好繼續用眼前所有的庫存品。

李察遜說，目前「戰斧」的總數約為4,000枚。而據美國海軍官員估計，大約還可以再撐11年。不過，他也表示，萬一遇上大規模武裝衝突，這可能還不敷所需。

(中時電子報)