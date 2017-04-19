電影《美麗人生》贈票活動
★歡淚交織的當代喜劇典範
★IMDB 8.6高分，影癡必看
★IMDB選為1997年最值得觀賞的年度電影
★影史第一位以外語片拿到奧斯卡影帝的外國演員
★ 坎城影展評審團大獎得主，20週年紀念DCP重現
撒下全世界最麗的謊言，為了給孩子一個快樂童年
二次大戰時期，戰爭陰霾壟罩歐洲，樂天幽默的猶太青年為了尋找自我理想和愛情，來到義大利小鎮生活，並邂逅了今生摯愛，他憑著超人的幽默感和機智勇敢，贏得了愛情，也生下可愛的孩子，開了夢寐以求的書店，一家三口過著幸福快樂的日子，然而在法西斯政權下，頃刻間化為烏有。
身為猶太裔的一家人被關入納粹集中營，天性幽默的父親不忍年僅五歲的兒子飽受驚恐、童心蒙上戰爭陰影，他利用自己豐富的想像力編造謊言，讓兒子相信他們正在參加一個積分遊戲，必須接受集中營中種種規矩以換得分數，贏取真正的大坦克車，而在納粹垮台之際，他們一家是否可平安渡過這黑暗年代呢？
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「歡淚交織《美麗人生》5/12喜劇重映經典 」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 特映時間：2017.05.02(二) 21:00 國賓影城@長春廣場
◎ 得獎公佈： 4月30日下午1點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 4月30日下午1點起至5月2日，每日早上8點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
(中時電子報)
關鍵字：美麗人生
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