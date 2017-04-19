談前瞻計畫 新竹縣長邱鏡淳：建設應不分藍綠！

新竹縣長邱鏡淳（講台前報告者）北上立法院參與公聽會，積極爭取前瞻基礎建設計畫。（新竹縣政府提供）

中央政府目前推動「前瞻基礎建設計畫」，新竹縣共提出28項、總經費高達190億4047萬元的計畫，新竹縣長邱鏡淳今（19日）北上參加公聽會，不僅說明新竹縣狀況，也指出部分縣市對前瞻計畫後知後覺，「非常不公平」，呼籲中央應不分顏色，一視同仁。

邱鏡淳表示，新竹縣出生、人口成長率均高，是竹科和新竹工業區所在的科技重鎮，居民所得和支出數一數二，「稅金沒有少繳」。中央政府擬訂的前瞻性計畫，旨在促進地方整體發展及區域平衡，但這項特別預算卻讓新竹縣和部分縣市感到「後知後覺」、「不知不覺」，非常不公平。

邱鏡淳建議，由於各縣市需求各異，期望中央能因地制宜，提供適合管道、同等機會，協助地方解決問題，並在北、中、南、東各辦1場公聽會，不分顏色促進地方發展。

新竹縣政府提出的28項計畫中，包含改善新竹縣市間的交通瓶頸、提升道路品質、改善停車問題，以及打造客家文化亮點、強化縣內數位科技環境，還有創造兼具休憩與環保功能的教育園區，加強地方辦公廳舍、災害防治相關設備，還有垃圾處理、交通及警消設備汰舊等。

「我們不是天龍地鼠，是認真的客家牛！」邱鏡淳表示，2013年的台灣颩燈會、2015年的台灣國際客家文化嘉年華，以及剛結束的全國原住民運動會等，顯示新竹縣具備舉辦大型活動能力，更應參與政府重大建設計畫。他也指出，新竹的28項重大建設均已準備妥當，只要經費到位，「2年內可完成」、「錢會用在刀口上」。

邱鏡淳強調，新竹縣人口成長率逐年攀升，對於地方建設需求均有急迫性，期望中央與地方「有溝通、有協調、有討論、有回應」，給予實際支持。

(中時)