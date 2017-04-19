地價稅調漲民眾吃不消，市議員要求檢討。（甘嘉雯攝）

國人平均薪資成長近3年為6％，但光是地價稅就漲3成，更遑論房屋稅等其他加稅的措施，市議員謝彰文、黃婉如等多人表示，當房屋稅及地價稅雙漲，再加上物價齊漲居高不下，民眾荷包嚴重失血，大喊吃不消，都認為政府趁機搶錢。

陳美梅、劉茂群說，去年11月開徵地價稅，由於漲幅過高，民眾抱怨連連，市府是否有改善方案；黃傅淑香也認為，地價稅調幅過大，造成民怨沸騰，希望感受民眾負擔能力；許清順議員說，他的朋友繼承祖先的土地，原本地價稅為42萬元，一口氣漲到84萬元，工廠的薪水根本無法負擔；市議員黃敬平也呼籲調整公告地價，要考慮民眾負擔狀況。

市議員萬美玲、李家興也要求市府要有同理心；楊家俍議員也建議，即使中央未通過每年調整方案，市府可以公告每年預告調整方案，讓民眾心理有準備；市議員呂林小鳳也要求調整公告地價時要苦民所苦。

地政局長陳錫禎說，市府的立場是公告地價比照公告現值每年調整，可以符合實際市場狀況，但多次行文中央都沒有回應，目前中央的立場是2年1調，全案仍在立法院討論中，但也有委員希望每年調整，2案仍在討論，未來無論是哪一種調整方案，明年都一定會調整，市府也在進行調整前準備作業。

(中時)