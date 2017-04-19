國小及幼兒園教師 各類缺額達280位

2017年度辦理公立國民小學及幼兒園教師聯合甄選，初試訂於5月21日下午1時20分舉行，6月11日辦理，甄選教師缺額總計280名，教育局表示，一律採網路報名，報名時間自23日上午8時至26日18時止，逾時網路登錄系統即自動關閉不再受理，另23日上午8時至26日23時59分止繳交報名費，若逾時轉帳繳費，則無法完成報名，請有意報名桃園市的考生務必把握時間完成報名及繳費事宜。

(中時)