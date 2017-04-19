其實 今天才是媽祖1057周年誕辰日!

媽祖信徒在福建湄洲媽祖廟裡，焚香祈福。(圖/中新社)

信眾將湄洲媽祖廟的香爐團團圍住，等待凌晨零點的到來，準備搶頭香。(圖/中新社)

信眾在湄洲媽祖廟裡焚香祈福。(圖/中新社)

台灣人俗稱「3月瘋媽祖」，可能讓很多人誤以為媽祖生日在3月，尤其是上個月才剛辦完的宗教盛事──大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，也剛好都是在每年3月舉行，但其實這項民間信仰依循的是傳統曆法，這裡的3月應該是指農曆3月，而不是我們現在常用的西元年，也就是說，媽祖誕辰日在農曆3月23日，今天剛好就是媽祖1057周年誕辰日!

一年一度的台灣宗教盛典媽祖遶境活動，已經不只是台灣人熟悉的宗教慶典，慶典中各種慶祝儀式和表演節目，包括「乩童」、「陣頭」、「八家將」等各種民間文化，早在好幾年前就已經引起外國媒體的關注，對於熟悉表演文化的外國人而言，台灣的各種宗教慶典就像是一場在街頭真實呈現的華麗演出，甚至可以說是類比於峇里島的民間儀式或慶典等，相較於西方而言，這些活動都算是東南亞文化重要的一環。

也就是說，西方早已熟悉這些專屬於東方的文化特色，甚至非常感興趣，例如最近在台灣掀起一波關注的電視影集《通靈少女》，就是由美國時代華納公司旗下的ＨＢＯ合作拍攝，讓台灣的宮廟文化登上國際舞台，吸引全球目光。

天津天后宮是中國現存最早的媽祖廟之一，也是當地最古老的建築物之一，相當有歷史特色，原名天妃宮的天津媽祖廟，建於西元1326年，又稱娘娘宮。(圖/中新社)

天津天后宮是中國現存最早的媽祖廟之一，也是當地最古老的建築物之一，相當有歷史特色，原名天妃宮的天津媽祖廟，建於西元1326年，又稱娘娘宮。今天特別舉行媽祖誕辰的慶典活動。(圖/中新社)

《中新社》報導，大陸各地今天舉辦了不少場慶祝媽祖誕辰1057周年的紀念活動，天津天后宮、「媽祖故鄉」福建湄洲等地都有慶典。天津天后宮是中國現存最早的媽祖廟之一，也是當地最古老的建築物之一，相當有歷史特色，原名天妃宮的天津媽祖廟，建於西元1326年，又稱娘娘宮。而福建湄洲媽祖廟則在今日凌晨時就開放讓海內外的媽祖信徒，爭搶誕辰日的「頭香」，讓民眾祈福許願。

(中時電子報)